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-5x(0.8y)0.42=упростить выражение
Математика
-5x(0.8y)0.42=упростить выражение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,64ху= -5х(0,8у)0,42
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