Сочинение на тему книга наш друг и советчик 7 класс по русскому языку

Гость: Гость:

Я считаю книга наш друг и советчик, потому что в ней можно найти сного полезной информации. Не смотря на то что появился интернет, многие люди предпочитают читать книги в оригинальном виде. Кроме какой либо информации в книгах есть разные рассказы, смешные, грустные, или рассказы из жизни писателей. Есои подумать то книги не удобно везде носить с собой, но зато благодаря книгам люди узнают больше чем в интернете. Читая книги люди познают много нового, а иногда и самого себя.