Помогите придумать рассказ про лезгинку

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Лезги́нка — старинный быстрый кавказский народный танец.Лезгинка — лезгинский сольный мужской и парный танец, распространён у многих народов Кавказа[20]. Танец наиболее зрелищен, когда исполняется в национальных костюмах (см. Черкеска и Черкесский женский костюм) и в сопровождении музыкального ансамбля. Музыкальный размер танца — 6/8; мелодия чёткая и динамичная, темп быстрый.В танце используется 2 образа. Мужчина двигается в образе «орла», чередует медленный и стремительный темп. Самыми трудноисполняемыми и эффектными движениями являются танцевальные движения мужчины, когда он на носках, раскидывает руки в разные стороны. Женщина двигается в образе «лебедя», завораживая грациозной осанкой и плавными движениями рук. Женщина увеличивает темп своего танца вслед за мужчиной. Не случайно этот танец, распространенный среди всех кавказских народов, был назван в соответствии с древним тотемом лезгин: слово «лек» (лезг. лекь) означает орел[21].Ну как то так