Проверочное слово к слову метёлочки очень срочно!!! Заранее спасибо!!!
Русский язык
Проверочное слово к слову метёлочки очень срочно!!! Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мётлы.......................
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