Вассальная зависимость это?
История
Вассальная зависимость это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вассальная зависимость-политический атрибут феодального общества - обязанность подчиненного быть преданным и находиться на военной службе у вышестоящего в обмен на покровительство последнего.
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