Расположите дроби1/4, 1/3,1/7, 1 в порядке убывания....ПЛИЗ СРОЧНО
Математика
Расположите дроби1/4, 1/3,1/7, 1 в порядке убывания....ПЛИЗ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1\3 1\4 1\7 .........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из текста слова,которые нельзя переносить. с новой строки спиши три слова, ??оторые можно переносить,разделяя их для переноса. Бабушка пасла...
Математика
Скорость лодки по течению реки восемнадцать целых одна четвёртая километров в ча?? надо найти Расстояние которое пройдет лодка за 2 часа против теч...
Математика
Русский язык
Написать соченение на предложения Мой самый любимый праздник и подеркнуть все гл??голыопределитьих время и число