Расположите дроби1/4, 1/3,1/7, 1 в порядке убывания....ПЛИЗ СРОЧНО

Математика
Расположите дроби1/4, 1/3,1/7, 1 в порядке убывания....ПЛИЗ СРОЧНО
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1  1\3   1\4   1\7  .........................
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