Прошу не будьте равнодушными.Помогите.Найдите значение выражения.Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! (а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Алгебра
Прошу не будьте равнодушными.Помогите.Найдите значение выражения.Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! (а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-1) в квадрате всегда будет 1 Поэтому, ((-1)^2-(-1)^7+(-1)^3) : (-(-1)^2)+((-1)+1)^2= (2-7+3):(-2)+2=(-2):(-2)+2=1+2=3
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