Фонетический разбор слова шепот
Русский язык
Фонетический разбор слова шепот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ш`е-пот - два слога; Ш - (ш) - согл., тв., глух., парн.; е - (о) - гласн., ударн. искл.; п - (п) - согл., тв., глух., парн.; о - (о) - гласн., безударн.; т - (т) - согл., тв., глух., парн.; ___________________________ 5 букв, 5 звуков, 2 слога, ударение на 1 слог.
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