Фонетический разбор слова шепот

Русский язык
Фонетический разбор слова шепот
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ш`е-пот - два слога; Ш - (ш) - согл., тв., глух., парн.; е - (о) - гласн., ударн. искл.; п - (п) - согл., тв., глух., парн.; о - (о) - гласн., безударн.; т - (т) - согл., тв., глух., парн.; ___________________________ 5 букв, 5 звуков, 2 слога, ударение на 1 слог.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Режим річки колумбія
Ответить
История
Сравните систему образования в Древней Греции и сегодня
Ответить
Английский язык
Помогите даю 20 баллов!!! 3 номер
Ответить
Английский язык
Как переводится с Англ.яз на Русс.яз слово"Game". Я если-что знаю.Просто сестра младшая хочет проверить мои знания:3
Ответить
Математика
Найти 2/3 от 3/5 м и 3/5 от 2/3 м
Ответить