Фонетический разбор слова шепот

Гость: Гость:

Ш`е-пот - два слога; Ш - (ш) - согл., тв., глух., парн.; е - (о) - гласн., ударн. искл.; п - (п) - согл., тв., глух., парн.; о - (о) - гласн., безударн.; т - (т) - согл., тв., глух., парн.; ___________________________ 5 букв, 5 звуков, 2 слога, ударение на 1 слог.