Как переводится с Англ.яз на Русс.яз слово"Game". Я если-что знаю.Просто сестра младшая хочет проверить мои знания:3

Английский язык

Как переводится с Англ.яз на Русс.яз слово"Game". Я если-что знаю.Просто сестра младшая хочет проверить мои знания:3

Автор: Гость