Как переводится с Англ.яз на Русс.яз слово"Game". Я если-что знаю.Просто сестра младшая хочет проверить мои знания:3

Английский язык
Как переводится с Англ.яз на Русс.яз слово"Game". Я если-что знаю.Просто сестра младшая хочет проверить мои знания:3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игра...........................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти 2/3 от 3/5 м и 3/5 от 2/3 м
Ответить
Математика
Номер два срочно записать надо вот так Дано: а-? В-? и т.д
Ответить
Литература
Зачем в жизни нужны сочувствие и сострадание? напишите сочинение плиз ) заранее спасибо )
Ответить
Химия
Вычислите объем водорода, который образуется при взаимодействий 9,2 г натрия, соде??жащего 25% примесей, с водой. вычислите количество вещества щел...
Ответить
Музыка
Срочно помогите пожалуйста!!! ув35 от ноты соль.
Ответить