Как переводится с Англ.яз на Русс.яз слово"Game". Я если-что знаю.Просто сестра младшая хочет проверить мои знания:3
Английский язык
Как переводится с Англ.яз на Русс.яз слово"Game". Я если-что знаю.Просто сестра младшая хочет проверить мои знания:3
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Гость:
Игра...........................................
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