Опишите любое произведение бажова

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Уральский камень Изделия из уральского поделочного камня знамениты во всём мире наравне с итальянской майоликой и французским фарфором. Традиции камнерезного искусства на Урале очень глубоки, они буквально «вросли» в культуру и быт жителей Урала. Не зря оказался так популярен сказ Бажова «Хозяйка медной горы» , повествующий о «творческом горении» уральского мастера-камнереза Данилы. Сказочный типаж уральского умельца возник не на пустом месте, прототипом для его создания послужили вполне реальные уральские мастера, влюбленные в свое ремесло и посвятившие ему всю свою жизнь. Цветные поделочные камни (так называемые самоцветы) были открыты ещё в 17 веке. Около 1635 года в предгорьях Урала были обнаружены медные руды малахита. Еще раньше здесь были найдены „узорчатые каменья" – сердолики, агаты, яшмы На Урале были найдены богатые месторождения малахита. Причём, найденный камень по своей красоте заметно отличался от своих собратьев, добываемых в других краях. Уральский малахит имел яркий, насыщенный зелёный цвет с переливами и сложный рисунок. Очень быстро в России и за ее пределами вспыхнула мода на малахитовые изделия. Уральский малахит в это время был на вес золота: в 1824 году стоимость уральского малахита достигала рекордной отметки - 250 руб. за килограмм (для сравнения – в те годы на Урале пуд ржаной муки стоил 8,5 копейки) ! Малахитовую шкатулку не стыдно было преподнести в дар знатному европейскому вельможе и даже члену царской фамилии. Кроме малахита и лазурита уральские мастера чаще всего использовали обсидиан, флюорит с его разнообразным сочетанием тонов от голубого до темно-фиолетового, прозрачный сверкающий горный хрусталь и сердолик, ценившийся не только за красоту цвета, но и за твердость