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Северный ледовитый океан омывает побережья
География
Северный ледовитый океан омывает побережья
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Гость:
России ,Грендландии,Канады
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