Алгебра 8класс помогите пожалуйста Оочень нужно, уже завтра
Алгебра
Алгебра 8класс помогите пожалуйста Оочень нужно, уже завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто переносишь с правой части выражения в левое при этом поменять знак на противоположный дальше написать общий знаменатель ,а потом к каждой дроби домножить на недостающий и потом уравнение которое получилось решить перемножить каждое выражение на скобку которая получилась и между этими скобками стоит знак + или - например 3 пример
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