Алгебра 8класс помогите пожалуйста Оочень нужно, уже завтра

Гость: Гость:

Просто переносишь с правой части выражения в левое при этом поменять знак на противоположный дальше написать общий знаменатель ,а потом к каждой дроби домножить на недостающий и потом уравнение которое получилось решить перемножить каждое выражение на скобку которая получилась и между этими скобками стоит знак + или - например 3 пример