Что ты поняла читая сказку Маугли? Помогите срочно!

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Сказка учит нас быть верными в дружбе,смелыми и честными,уважать тех,кто дал жизнь и воспитал.а ещё даёт возможность понять,что природа-дом человека,поэтому его нужно беречь,стараться жить в согласии с окружающим миром.