Что ты поняла читая сказку Маугли? Помогите срочно!

Литература
Что ты поняла читая сказку Маугли? Помогите срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка учит нас быть верными в дружбе,смелыми и честными,уважать тех,кто дал жизнь и воспитал.а ещё даёт возможность понять,что природа-дом человека,поэтому его нужно беречь,стараться жить в согласии с окружающим миром.
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