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Даю 30 баллов! с объяснением!
Математика
Даю 30 баллов! с объяснением!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*b=0,8--->b=1/5 0,8*1/5=0,16
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