Сравните героев Кондуита и Швамбрании и Приключений Тома Сойера. Что общего, чем различаются? Кто вам ближе, понятнее, интереснее?Объясните

Гость: Гость:

Герои каждого из этих рассказов изобретательны. Только герои кондуита придумали Швамбранию а герои рассказа о Томе придумывали различные и интересные приключения . Мне ближе герои Тома Сойера т.к. Они позволили мне больше окунуться в мир фантазии.