Сравните героев Кондуита и Швамбрании и Приключений Тома Сойера. Что общего, чем различаются? Кто вам ближе, понятнее, интереснее?Объясните

Литература
Сравните героев Кондуита и Швамбрании и Приключений Тома Сойера. Что общего, чем различаются? Кто вам ближе, понятнее, интереснее?Объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герои каждого из этих рассказов изобретательны. Только герои кондуита придумали Швамбранию а герои рассказа о Томе придумывали различные и интересные приключения . Мне ближе герои Тома Сойера т.к. Они позволили мне больше окунуться в мир фантазии. 
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