Напишите сочинение на тему " моя любимая книга " СО СЛОВАМИ ФОРЗАЦ ПЕРЕПЛЕТ ИЛЛЮСТ??АЦИЯ ОБЛОЖКА ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

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Я очень сильно люблю читать! И у меня очень много книг, которые я прочитала по несколько раз. Но самая любимая моя книга - "Молли Мун". У неё очень красивая и красочная обложка, красивый переплет, но сама книга ещё лучше в ней описывается как девочка по именни Молли Мун нашла книгу гипноза и сама научилась гипнотизировать людей, но она жила в дед доме, где была очень грубая и грозная мисс Гадкинс. Она была главная в это приюте. Но так же к Молли плохо относились и другие ребята, но у неё был лучший друг, который помогал ей во всем. У неё очень много было приключений, она стала с помощью гипноза звездой, но потом пришла беда. А что бы узнать, что с ней дальше случилась, хочу вам посоветовать прочитать эту книгу! Автор 0 Джорджия Бинг))) Удачи))