Не понимаю эту тему помогите решить 2 задачи

Химия
Не понимаю эту тему помогите решить 2 задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это биология, мальчик
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