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Подайте тиск 1мм рт.ст. у паскалях
Физика
Подайте тиск 1мм рт.ст. у паскалях
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мм рт. ст. = 133.3 Па
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