Скажите как сделать это упражнение.
Английский язык
Скажите как сделать это упражнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используй слова ,которые вверху, и по смыслу вставляй их где многоточия Если не ошибаюсь , то будет years-famous-museums-lovely-take если не трудно отметь как лучший ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Участок электрической цепи содержит три проводника сопротив¬лением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединенных последовательно. Вы¬числите силу тока в каждом...
Физика
На пробковый спасательный круг при полном погружении действует архимедова сила 800 Н. Сам он на воздухе весит 200 Н. Сколько груза может удержать н...
Математика