Скажите как сделать это упражнение.

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используй слова ,которые вверху, и по смыслу вставляй их где многоточия Если не ошибаюсь , то будет years-famous-museums-lovely-take если не трудно отметь как лучший ответ
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