Участок электрической цепи содержит три проводника сопротив¬лением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединенных последовательно. Вы¬числите силу тока в каждом проводнике и напряжение на концах этого участка, если напряжение на концах втор...
Физика
Участок электрической цепи содержит три проводника сопротив¬лением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединенных последовательно. Вы¬числите силу тока в каждом проводнике и напряжение на концах этого участка, если напряжение на концах второго проводника равно 40 В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I2= U/R2= 2A Т.к проводники соединены последовательно, то сила тока на каждом одинакова. Rобщее=R1+R2+R3=60 Ом Uобщее=I*Rобщее=120 В
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