Участок электрической цепи содержит три проводника сопротив¬лением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединенных последовательно. Вы¬числите силу тока в каждом проводнике и напряжение на концах этого участка, если напряжение на концах втор...

Физика

Участок электрической цепи содержит три проводника сопротив¬лением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединенных последовательно. Вы¬числите силу тока в каждом проводнике и напряжение на концах этого участка, если напряжение на концах второго проводника равно 40 В.

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