На каких планетах побывал маленький принц и что на них было
Литература
На каких планетах побывал маленький принц и что на них было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он побывал на шести соседних астероидах На первом жил король: ему так хотелось иметь подданных, что он предложил Маленькому принцу стать министром, а малыш подумал, что взрослые — очень странный народ. На второй планете жил честолюбец. Он считал себя самым популярным и знаменитым. Но его знаменитость не в чём не проявлялась, так как жил он на планете один. На третьей — пьяница. Когда он явился на эту планету, Пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок - пустых и полных. На четвертой — деловой человек, он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. На пятой — фонарщик. Все взрослые показались Маленькому принцу чрезвычайно странными, и только Фонарщик ему понравился: этот человек оставался верен уговору зажигать по вечерам и гасить по утрам фонари, хотя планета его настолько уменьшилась, что день и ночь менялись ежеминутно. На шестой планете жил географ. А поскольку он был географом, ему полагалось расспрашивать путешественников о тех странах, откуда они прибыли, чтобы записывать их рассказы в книги. Седьмой была Земля — очень непростая планета! Достаточно сказать, что на ней насчитывается сто одиннадцать королей, семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев — итого около двух миллиардов взрослых.
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