Определите климатический пояс по его краткому описанию. Этот климатический пояс ??арактеризуется следующими показателями :в течение года здесь господствуют две воздушные массы, лето Прохладное и короткое , зима холодная и продо...

География

Определите климатический пояс по его краткому описанию. Этот климатический пояс ??арактеризуется следующими показателями :в течение года здесь господствуют две воздушные массы, лето Прохладное и короткое , зима холодная и продолжительная , преобладающие количество осадков до 500 миллиметров

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