Определите климатический пояс по его краткому описанию. Этот климатический пояс ??арактеризуется следующими показателями :в течение года здесь господствуют две воздушные массы, лето Прохладное и короткое , зима холодная и продо...
География
Определите климатический пояс по его краткому описанию. Этот климатический пояс ??арактеризуется следующими показателями :в течение года здесь господствуют две воздушные массы, лето Прохладное и короткое , зима холодная и продолжительная , преобладающие количество осадков до 500 миллиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Померная..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
Физика
Русский язык