B2o3+zno ...............................................................................

Химия
B2o3+zno ...............................................................................
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты правильно записал(а) уравнение реакции, то реакция не пойдет, т.к. эти оксиды амфотерные, а амфотерные оксиды друг с другом не реагируют
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