На пробковый спасательный круг при полном погружении действует архимедова сила 800 Н. Сам он на воздухе весит 200 Н. Сколько груза может удержать на плаву такой круг? (Физика 7 класс. Тема "Архимедова сила")

Физика
На пробковый спасательный круг при полном погружении действует архимедова сила 800 Н. Сам он на воздухе весит 200 Н. Сколько груза может удержать на плаву такой круг? (Физика 7 класс. Тема "Архимедова сила")
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600 Н , но он сам уйдет под воду а только груз будет над водой
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