Срочно помогите пожалуйста!!! ув35 от ноты соль.

Музыка
Срочно помогите пожалуйста!!! ув35 от ноты соль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну там растояние ге12
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