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Пппллллииииззззз очень надо
Окружающий мир
Пппллллииииззззз очень надо
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Гость:
Можно просеять чере сито или выбрать мусор в ручную
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