Почему так заметно отличается природа Предуралья и Зауралья?

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Дело в том, что Уральские горы образуют своеобразную преграду для расселения некоторых видов животных и растений, служат своеобразным климатическим барьером. Именно поэтому в пределах одной и тоже природной зоны на равнинах Предуралья и Зауралья природные условия существенно отличаются. К западу осадков выпадает больше и климат там влажный и мягкий. К востоку (за Уралом) осадков гораздо меньше и климат суше. Тектоническое строение также имеет большое значение. Для Предуралья характерны невысокие хребты и гряды с пологими склонами, которые переходят в холмистые возвышенности и увалы. А для Зауралья характерны низкие предгорья. В Предуралье преобладают еловые леса, а в Зауралье – лиственницы. В Предуралье много мелких озер, В Зауралье озера непроточны и мелководны. В Предуралье растительность разнообразна, а в Зауралье – скудная, потому что Предуралье – это продолжение Европейской равнины, а Зауралье – переход к Сибири.