Помогите , пожалуйста, решить ! Я буду очень благодарна !!

Алгебра
Помогите , пожалуйста, решить ! Я буду очень благодарна !!
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