ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они п??являлись не только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, Испании и Италии, в Греции и даже проникли в Северную Америку....

История

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они п??являлись не только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, Испании и Италии, в Греции и даже проникли в Северную Америку. Норманны иногда нанимались на военную службу, часто жили за счет грабежей, где-то становились даже правителями, но нигде основательно закрепиться так и не смогли, кроме северной Франции, ныне называемой Нормандия. Что заставляло суровых северных мужей покидать свои родные земли и скитаться на чужбине? Ведь если им покорялись целые земли и народы, неужели они не могли обустроить нормальную жизнь для себя на родине?

Автор: Гость