ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они п??являлись не только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, Испании и Италии, в Греции и даже проникли в Северную Америку....
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они п??являлись не только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, Испании и Италии, в Греции и даже проникли в Северную Америку. Норманны иногда нанимались на военную службу, часто жили за счет грабежей, где-то становились даже правителями, но нигде основательно закрепиться так и не смогли, кроме северной Франции, ныне называемой Нормандия. Что заставляло суровых северных мужей покидать свои родные земли и скитаться на чужбине? Ведь если им покорялись целые земли и народы, неужели они не могли обустроить нормальную жизнь для себя на родине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотез о появлении варягов «во всех уголках света» несколько: кара Божия за грехи; суровый климат Скандинавии вызвал отток людей, не имевших возможности прокормить себя; на севере Европы дом и землю получал старший сын, а младшим ничего не оставалось, как уехать в чужие края. А. Я. Гуревич описывает это явление так: «В жизни скандинавов в начале VIII — первой половине IX в. произошел резкий сдвиг — перерыв в постепенном развитии. Среди них появился новый тип людей — смелые мореплаватели, искатели добычи, приключений и впечатлений, имеющие связи в разных странах... Короче, прежний и привычный строй жизни был сломан, сделался невозможным...». Л. Н. Гумилев трехсотлетнее свирепство норманнов отнес за счет «следствия взрыва этногенеза, или пассионарного толчка».
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