Найди площаль квадрата периметр которого 12 см.
Математика
Найди площаль квадрата периметр которого 12 см.
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Гость:
12:4=3одна сторона 3*3=9площадь
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