Учёные называют период в истории Древней Греции, начавшийся после вторжения дори??ских племён, “тёмные века”, потому что: а) учёным мало что известно об этом периоде; б) это было время гонения на учёных; в) культура Греции п...

История

Учёные называют период в истории Древней Греции, начавшийся после вторжения дори??ских племён, “тёмные века”, потому что: а) учёным мало что известно об этом периоде; б) это было время гонения на учёных; в) культура Греции пришла в упадок; г) правление дорийцев было жестоким; д) дорийцы предпочитали тёмные цвета в одежде.

Автор: Гость