Учёные называют период в истории Древней Греции, начавшийся после вторжения дори??ских племён, “тёмные века”, потому что: а) учёным мало что известно об этом периоде; б) это было время гонения на учёных; в) культура Греции п...
История
Учёные называют период в истории Древней Греции, начавшийся после вторжения дори??ских племён, “тёмные века”, потому что: а) учёным мало что известно об этом периоде; б) это было время гонения на учёных; в) культура Греции пришла в упадок; г) правление дорийцев было жестоким; д) дорийцы предпочитали тёмные цвета в одежде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После вторжения дорийских племён исчезает письменность, культура Греции переживает упадок.Поэтому историкам мало что известно. Правильные ответы а),в)
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