В порядке убываня 11/16 , 5/8, 4/24 , 5/12.
Математика
В порядке убываня 11/16 , 5/8, 4/24 , 5/12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.24;5/12;5/8;11/16;
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