Решить уравнение: 2х-3 5х+4 -------- -2= ----------- 3 5

Алгебра
Решить уравнение: 2х-3 5х+4 -------- -2= ----------- 3 5
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