Вычислите объем водорода, который образуется при взаимодействий 9,2 г натрия, соде??жащего 25% примесей, с водой. вычислите количество вещества щелочи, которое получится при этом.
Химия
Вычислите объем водорода, который образуется при взаимодействий 9,2 г натрия, соде??жащего 25% примесей, с водой. вычислите количество вещества щелочи, которое получится при этом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(чистого Na) = 9,2*0,25=2,3гр M (Na)= 2*23=46гр/моль (водорода) = 22,4 л/моль литров M (NaOH) = 2*(23+16+1) = 80 грамм моль
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