Вычислите объем водорода, который образуется при взаимодействий 9,2 г натрия, соде??жащего 25% примесей, с водой. вычислите количество вещества щелочи, которое получится при этом.

Химия

Вычислите объем водорода, который образуется при взаимодействий 9,2 г натрия, соде??жащего 25% примесей, с водой. вычислите количество вещества щелочи, которое получится при этом.

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