Зачем в жизни нужны сочувствие и сострадание? напишите сочинение плиз ) заранее спасибо )

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В современном мире все реже слышишь слова вроде "сочувствие" или "сострадание". это стало низким, постыдным. ты теряешь свой авторитет перед друзьями, становишься жалким. но в самом ли деле это ужасно и для чего вообще в жизни нужны эти чувства? если брать этимологию слов, то префикс со- означает совместный, за компанию. сочувствие... просто вслушайтесь в это слово. Сочувствие означает чувствовать то, что чувствует твой ближний. в этом нет ничего аморального, только человечность. и вот именно умение сочувствовать, разделять чужие эмоции, то есть эмпатия и определяет кто же мы такие - люди с большой буквы или законченные эгоисты. сострадание... что ж, это немного другое. если сочувствие можно пускать на самотек и в неограниченном количестве. иногда, люди путают страдание за компанию с выражением сострадания. когда вы сопереживаете с человеком, ваши страдания могут лишь увеличить его боль и загнать вас обоих в депрессию. зачем эти чувства нужны в жизни? как говорилось выше, это определяет нас, а также помогает выжить в мире, полном кошмаров. все, даже самые сильные личности, имеют проблемы и жизнь треплет их так же, как остальных. возможно, они просто меньше показывают это, но они так же нуждаются в поддержке, сочувствии, помощи... эти эмоции со стороны окружения, как глоток воздуха, после длительного пребывания под водой, они помогают не потеряться, не захлебнуться в своей боли, понять, что вы не одиноки, не загубить себя. мы все же люди и всем нам присуще это, так что не стоит преумалять значимость сочувствия и сострадания в жизни, а так же относиться к ним с презрением.