Режим річки колумбія

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Питание смешанное с преобладанием ледникового. Раз ледниковое, то максимальный сток в летнее время. Река Колумбия, которая по водоносности примерно равна Волге, но имеет очень большое падение, поскольку истоки ее лежат на высоте около 2000 м над ур. океана. Благодаря этому она обладает крупными ресурсами гидроэнергии (около 40 млн. кВт, что составляет 22% всех гидроэнергетических ресурсов США и Канады) . Воды реки и ее притока р. Снейк используются и для орошения, чему благоприятствует таяние ледников в горах, поддерживающее высокий уровень воды в жаркое летнее время.