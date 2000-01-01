Режим річки колумбія

География
Режим річки колумбія
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Питание смешанное с преобладанием ледникового. Раз ледниковое, то максимальный сток в летнее время. Река Колумбия, которая по водоносности примерно равна Волге, но имеет очень большое падение, поскольку истоки ее лежат на высоте около 2000 м над ур. океана. Благодаря этому она обладает крупными ресурсами гидроэнергии (около 40 млн. кВт, что составляет 22% всех гидроэнергетических ресурсов США и Канады) . Воды реки и ее притока р. Снейк используются и для орошения, чему благоприятствует таяние ледников в горах, поддерживающее высокий уровень воды в жаркое летнее время.
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