Сравните систему образования в Древней Греции и сегодня

Гость: Гость:

В древней греции были жесткие правила: детей водили и приводили со школы ПЕДОГОГИ, детей там обучали выскребывать стилем на деревянной дощечке, в подростковом возросте детей отдавали на житье в специальные школы, где учили дратся, мальчики дрались обноженными в оливковом масле, так было труднее повалить на землю. При ошибке захвата учитель бил деревянной палкой по спине нарушителя! У девочек была своя школа, они учились у матерей вышивать и танцивать... В наше время школы: спортивные и оброзовательные где обучают более чему чем спартанцев и афинян, например, уроки алгебры и гиометрии, русского и математике и т д. В наше время дети не живут в школах целыми годами, а ходят лишь на пару уроков образования!