СРОЧНО!!! ВЫПИШИТЕ СЛОВА ГДЕ ИДЁТ ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ЭТОМ Т??КСТЕ: Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле уже росли блестящие листики брусники.На краю поляны сохра...

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СРОЧНО!!! ВЫПИШИТЕ СЛОВА ГДЕ ИДЁТ ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ЭТОМ Т??КСТЕ: Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле уже росли блестящие листики брусники.На краю поляны сохранялись заросли малины.Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях.Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Вот из куста высунулся черный нос, показались хитрые глазки. Это был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать. В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица медвежонка ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только поиграть хотел с ее сыночком?

Автор: Гость