Из двух поселков ,расстояние между которыми 75 км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника. Первый идет со скоростью 12 км/ч ,а второй 13 км/ч.Они идут уже два часа .Какое расстояние им надо пройти до места встречи? ...
Математика
Из двух поселков ,расстояние между которыми 75 км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника. Первый идет со скоростью 12 км/ч ,а второй 13 км/ч.Они идут уже два часа .Какое расстояние им надо пройти до места встречи? Сколько времени это займет ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*2=24(км) - прошел первый лыжник. 2) 13*2=26 (км) - прошел второй лыжник 3) 26+24=50 (км) - прошли первый и второй лыжник вместе. 4) 75-50=25 (км) - надо пройти 5) 12+13=25 (км/ч) - скорость обоих лыжников 6) 25:25 = 1 (ч)- это займет. Ответ: 25 км надо пройти до встречи. Это займет 1 час.
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