Из двух поселков ,расстояние между которыми 75 км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника. Первый идет со скоростью 12 км/ч ,а второй 13 км/ч.Они идут уже два часа .Какое расстояние им надо пройти до места встречи? ...

Математика

Из двух поселков ,расстояние между которыми 75 км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника. Первый идет со скоростью 12 км/ч ,а второй 13 км/ч.Они идут уже два часа .Какое расстояние им надо пройти до места встречи? Сколько времени это займет ?

Автор: Гость