Выпиши из текста слова,которые нельзя переносить. с новой строки спиши три слова, ??оторые можно переносить,разделяя их для переноса. Бабушка пасла козу Машку на лугу.Кругом высокие травы.вот сел на белую кашку толстый шмель. В...

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Выпиши из текста слова,которые нельзя переносить. с новой строки спиши три слова, ??оторые можно переносить,разделяя их для переноса. Бабушка пасла козу Машку на лугу.Кругом высокие травы.вот сел на белую кашку толстый шмель. Взмыла вверх яркая бабочка. Важно загудел жук.Пес Дружок весело залаял.

Автор: Гость