Найти3/4 от2/3 и 2/3 от 3/5м
Математика
Найти3/4 от2/3 и 2/3 от 3/5м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3*3/4=1/3*3/2=1/1*1/2=1/2=0,5 2/3*3/5=2/1*1/5=2/5=0,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать соченение на предложения Мой самый любимый праздник и подеркнуть все гл??голыопределитьих время и число
Алгебра
Прошу не будьте равнодушными.Помогите.Найдите значение выражения.Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! (а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Русский язык
СРОЧНО!!! ВЫПИШИТЕ СЛОВА ГДЕ ИДЁТ ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ЭТОМ Т??КСТЕ: Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опус...
Математика
Из двух поселков ,расстояние между которыми 75 км,вышли одновременно навстречу друг другу два лыжника. Первый идет со скоростью 12 км/ч ,а второй 1...
Русский язык