Скорость лодки по течению реки восемнадцать целых одна четвёртая километров в ча?? надо найти Расстояние которое пройдет лодка за 2 часа против течения реки если скорость течения реки одна целая одна четвертая километров в час

Математика

Скорость лодки по течению реки восемнадцать целых одна четвёртая километров в ча?? надо найти Расстояние которое пройдет лодка за 2 часа против течения реки если скорость течения реки одна целая одна четвертая километров в час

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