Скорость лодки по течению реки восемнадцать целых одна четвёртая километров в ча?? надо найти Расстояние которое пройдет лодка за 2 часа против течения реки если скорость течения реки одна целая одна четвертая километров в час
Математика
Скорость лодки по течению реки восемнадцать целых одна четвёртая километров в ча?? надо найти Расстояние которое пройдет лодка за 2 часа против течения реки если скорость течения реки одна целая одна четвертая километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vлодки по течению-Vреки =18,25-1,25=7км/ч (Vлодки) Vлодки-Vреки=7-1,25=5,75 км/ч (V лодки против течения реки) S=5,75*2ч=11.5 км Вроде так
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