Купили 7 книг и 2 альбма по одной цене . Стоимость всей покупуи была 99.000руб. Сколько стоили книги

Математика

Купили 7 книг и 2 альбма по одной цене . Стоимость всей покупуи была 99.000руб. Сколько стоили книги

Автор: Гость