Купили 7 книг и 2 альбма по одной цене . Стоимость всей покупуи была 99.000руб. Сколько стоили книги
Математика
Купили 7 книг и 2 альбма по одной цене . Стоимость всей покупуи была 99.000руб. Сколько стоили книги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+2=9 -книг и альбомов 99.000/9=11.000 - стоимость 1 книги 11.000*7=77.000 руб - стоимость книг
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