Скажите пожалуйста как решаются такие уравнения. 2,4x-3,5=1,4x
Математика
Скажите пожалуйста как решаются такие уравнения. 2,4x-3,5=1,4x
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2,4x-3,5=1,4 2,4x-1,4x=-3,5 X= -3,5
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