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2/9x+2/3x+2/5x+3/5x=24
Математика
2/9x+2/3x+2/5x+3/5x=24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9х+2/3х+2/5х+3/5х=24 2/9х+6/9х+5/5х=24 1 8/9х=24 х=24:17/9 х=216/17 х=12 12/17
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