Кожний край має свій звичай. Виписати слова у яких є звук й.
Українська мова
Кожний край має свій звичай. Виписати слова у яких є звук й.
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Гость:
Кожний(кожний) Край(краЙ) Має(майе) Свій (свіЙ) Звичай(ЗВИЧАЙ)
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