Помогите решить пожалуйста | -2 7/12| * 4 -| -5 2/3|=?

Математика
Помогите решить пожалуйста | -2 7/12| * 4 -| -5 2/3|=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I-27/12I*4-I52/3I= {25/3;81/3; 8,3333333333333333}
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