Написать сочинение о осени !!!

Гость: Гость:

Закончилось весёлое лето. Полноправным хозяином в природе стал сентябрь. Утром и ночью становится необычно холодно. Только днем всё ещё пригревает солнышко, пытается напомнить нам о лете. После изнурительного длительного труда отдыхают поля. Золотистый сады уже подарили хозяевам свой урожай. Всюду чувствуется прохладное дуновение осени. На сером небе всё чаще стали появляться низкие тучи. Идёт мелкий дождь.Лес стоит молчаливый и грустный, кажется, что он задумался. Деревьям очень скоро придется совсем раздеться, сбросить свой тяжелый наряд, а в дальнейшем и подставить ветви метели. Оранжевые листья медленно кружат в воздухе. Тонкие осинки уныло скрипят на опушке, еще не испытав длинного предзимнего сна. Вокруг трухлявого пня растут стройные опята. Грибов очень много, и каждый так и просится в корзину. Роскошными красными гроздьями обвисла рябина.