Решить плииз плиз пожайлуста
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Решить плииз плиз пожайлуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое написание цифр удобно тем что ,если писать их(цифры) на строке или просто на пустом мечте то может получиться так что цифры могут просто быть одна меньше другой или они могут <плясать> по строке.
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