Не могу решить задачу: (1/4)^x+(1/4)^-x=14 (1/2)^x+(1/2)^-x=?
Математика
Не могу решить задачу: (1/4)^x+(1/4)^-x=14 (1/2)^x+(1/2)^-x=?
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Применены: свойства степени, формула квадрата суммы
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